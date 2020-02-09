«Атлетико» — «Гранада»: счет матча 1:0, обзор гола

Единственный мяч был забит уже на 6-й минуте матча. Сауль вбросил аут в штрафную на Витоло, который в касание продлил на Корреа.
Столкнулись в своей штрафной защитники «Гранады», оставив свободную зону форварду «Атлетико», который пробил низом точно в дальний угол.
«Атлетико» победил впервые за последние четыре тура и поднялся на четвертое место в таблице Примеры. «Гранада» находится на 10-й строчке.
Примера. 23-й тур
«Атлетико» — «Гранада» — 1:0 (1:0)
Гол: Корреа, 6«Атлетико»: Облак, Савич, Врсалько, Эрмосо, Лоди (Феррейра-Карраско, 59), Коке (Мойя, 87), Сауль, Льоренте, Партей, Корреа, Витоло (Лемар, 87)«Гранада»: Эскандель, Исмаил, Фулькье, Диас, Мартинес (Фернандес, 75), Дуарте, Азиз, Эррера (Пуэртас, 59), Брайс, Сольдадо, Вадильо (Жил Диаш, 59)Предупреждения: Эррера, 26. Сольдадо, 27. Коке, 28. Фулькье, 36. Партей, 68. Врсалько, 69. Дуарте, 84. Витоло, 86. Диас, 88. Исмаил, 90