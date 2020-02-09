«Атлетико» — «Гранада»: счет матча 1:0, обзор гола

Мадридскийодержал домашнюю победу над(1:0) в матче 23-го тура чемпионата Испании.

Единственный мяч был забит уже на 6-й минуте матча. Сауль вбросил аут в штрафную на Витоло, который в касание продлил на Корреа.

Столкнулись в своей штрафной защитники «Гранады», оставив свободную зону форварду «Атлетико», который пробил низом точно в дальний угол.

«Атлетико» победил впервые за последние четыре тура и поднялся на четвертое место в таблице Примеры. «Гранада» находится на 10-й строчке.