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    Зидан: Я не был доволен увиденным на поле в первом тайме матча с «Атлетико»

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал тактические перестановки после первого тайма в матче с «Атлетико» (1:0) в рамках 22-го тура примеры.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    Первую половину матча «Реал» отыграл по схеме 4-5-1, а во втором тайме перешел на 4-3-3. Вместо Тони Кроса вышел Винисиус Жуниор, а на смену Иско — Лукас Васкес.

    «Я не был доволен увиденным на поле в первом тайме. Но это не вина игроков. Вся ответственность лежит на мне.

    Поэтому я принял решение поменять Иско и Тони, но уйти могли и другие игроки. Изменения были необходимы.

    Второй тайм начался уже по-другому. Мы доминировали на поле, были лучше во всем. Игра в пять полузащитников отлично срабатывает, но не в этот раз.

    Мы не могли совладать с мячом. В конце концов, если что-то не получается, нужно менять тактику. Поэтому я так и поступил», — приводит слова Зидана журналист Дермот Корриган в Twitter.

    Благодаря голу Карима Бензема на 56-й минуте «Реал» победил в мадридском дерби. 0

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