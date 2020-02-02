Зидан: Я не был доволен увиденным на поле в первом тайме матча с «Атлетико»

Главный тренер «Реала»прокомментировал тактические перестановки после первого тайма в матче с(1:0) в рамках 22-го тура примеры.

Первую половину матча «Реал» отыграл по схеме 4-5-1, а во втором тайме перешел на 4-3-3. Вместо Тони Кроса вышел Винисиус Жуниор, а на смену Иско — Лукас Васкес.

«Я не был доволен увиденным на поле в первом тайме. Но это не вина игроков. Вся ответственность лежит на мне.

Поэтому я принял решение поменять Иско и Тони, но уйти могли и другие игроки. Изменения были необходимы.

Второй тайм начался уже по-другому. Мы доминировали на поле, были лучше во всем. Игра в пять полузащитников отлично срабатывает, но не в этот раз.

Мы не могли совладать с мячом. В конце концов, если что-то не получается, нужно менять тактику. Поэтому я так и поступил», — приводит слова Зидана журналист Дермот Корриган в Twitter.

Благодаря голу Карима Бензема на 56-й минуте «Реал» победил в мадридском дерби. 0