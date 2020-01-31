Тухель не ожидает ухода Кавани

Томас Тухель
globallookpress.com
«Я думаю, что у него возникли трудные ситуации в жизни, а не в нападении "Пари Сен-Жермен". Все быстро наладится. Он должен восстановить уверенность, игровой ритм.
У нас нет изменений в команде, и это хорошо. Каждый имеет шанс выйти в стартовом составе. Да, Кавани пропустил несколько недель, поэтому нужно сохранять терпение.
Он должен восстановить душевное состояние, уверенность в себе. Если он сделает это, он станет важным игроком для нас. Мы ему поможем», — приводит слова Тухеля L’Equipe. 0