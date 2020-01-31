Тухель не ожидает ухода Кавани

Главный тренер «Пари Сен-Жермен»заявил, что нападающийне покинет клуб, поэтому должен восстановить уверенность в собственных силах.

«Я думаю, что у него возникли трудные ситуации в жизни, а не в нападении "Пари Сен-Жермен". Все быстро наладится. Он должен восстановить уверенность, игровой ритм.

У нас нет изменений в команде, и это хорошо. Каждый имеет шанс выйти в стартовом составе. Да, Кавани пропустил несколько недель, поэтому нужно сохранять терпение.

Он должен восстановить душевное состояние, уверенность в себе. Если он сделает это, он станет важным игроком для нас. Мы ему поможем», — приводит слова Тухеля L’Equipe. 0