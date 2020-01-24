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    Федотов сообщил, что ждет Кокорина в «Сочи»

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    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал переход на правах аренды форварда «Зенита» Александра Кокорина.

    Владимир Федотов
    Владимир Федотов

    «Я думаю, что уже все написано в прессе, пока добавить нечего. Как только он у нас появится или не появится, мы сразу дадим знать.

    Он квалифицированный футболист, игрок уровня сборной. Конечно, мы его ждем. Если есть желание играть в "Сочи", естественно, мы были бы рады», — приводит слова Федотова «РИА Новости».

    21 января днем пресс-служба «Сочи» сообщила об аренде 28-летнего Кокорина до конца сезона-2019/20. Позже появилась информация о том, что игрок не хочет переходить в сочинский клуб.

    Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак отметил, что, к сожалению, не принимает решение о будущем Кокорина в клубе из Санкт-Петербурга. 0

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