Федотов сообщил, что ждет Кокорина в «Сочи»

Главный тренер «Сочи»прокомментировал переход на правах аренды форварда «Зенита»

«Я думаю, что уже все написано в прессе, пока добавить нечего. Как только он у нас появится или не появится, мы сразу дадим знать.

Он квалифицированный футболист, игрок уровня сборной. Конечно, мы его ждем. Если есть желание играть в "Сочи", естественно, мы были бы рады», — приводит слова Федотова «РИА Новости».

21 января днем пресс-служба «Сочи» сообщила об аренде 28-летнего Кокорина до конца сезона-2019/20. Позже появилась информация о том, что игрок не хочет переходить в сочинский клуб.

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак отметил, что, к сожалению, не принимает решение о будущем Кокорина в клубе из Санкт-Петербурга. 0