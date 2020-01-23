ВЭБ начал переговоры о продаже ЦСКА

Корпорация ВЭБ, владеющая 75% акций футбольного, начала переговоры о продаже части имеющихся в ее распоряжении ценных бумаг клуба.

«Мы конвертируем в акции весь долг ЦСКА, в результате долга не будет. Решение о конвертации было оптимальным в сложившихся условиях.

Сделка улучшает финансовые показатели самого клуба, делает возможным привлечение в этот актив инвесторов. До этого инвесторы не хотели идти в актив с такой большой долговой нагрузкой. Сейчас переговоры с инвесторами ведутся, в дальнейшем в ходе сделки будет предусмотрено акционерное соглашение.

Главный принцип в этой сделке — мы в ней не отвечаем за спорт, за спорт тут отвечает Гинер, отвечает тем, чем владеет», — цитирует первого зампреда ВЭБа Михаила Кузовлева «РБК-Спорт».

ВЭБ станет владельцем 75% акций ЦСКА по итогам сделки по конвертации в них долгов клуба. Сейчас 76,44% акций клуба принадлежат Bluecastle Евгения Гинера, остальное — российскому юрлицу «АВО-Капитал», также подконтрольному Bluecastle. 0