ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоПланы на зиму: «Спартак»
  • 07:33
    • Медведев преодолел барьер второго круга Australian Open
  • 01:28
    • ПСЖ разгромил «Реймс» и вышел в финал Кубка лиги
  • 01:10
    • «МЮ» проиграл «Бернли» на «Олд Траффорд»
  • 00:52
    • «Ювентус» разобрался с «Ромой» на пути в полуфинал Кубка Италии
  • 00:51
    • Гол Бэйла помог «Реалу» выйти в 1/8 финала Кубка Испании
    Все новости спорта

    ВЭБ начал переговоры о продаже ЦСКА

    Футбол Футбол России ЦСКА Между тем
    Корпорация ВЭБ, владеющая 75% акций футбольного ЦСКА, начала переговоры о продаже части имеющихся в ее распоряжении ценных бумаг клуба.

    ВЭБ начал переговоры о продаже ЦСКА
    ВЭБ начал переговоры о продаже ЦСКА

    «Мы конвертируем в акции весь долг ЦСКА, в результате долга не будет. Решение о конвертации было оптимальным в сложившихся условиях.

    Сделка улучшает финансовые показатели самого клуба, делает возможным привлечение в этот актив инвесторов. До этого инвесторы не хотели идти в актив с такой большой долговой нагрузкой. Сейчас переговоры с инвесторами ведутся, в дальнейшем в ходе сделки будет предусмотрено акционерное соглашение.

    Главный принцип в этой сделке — мы в ней не отвечаем за спорт, за спорт тут отвечает Гинер, отвечает тем, чем владеет», — цитирует первого зампреда ВЭБа Михаила Кузовлева «РБК-Спорт».

    ВЭБ станет владельцем 75% акций ЦСКА по итогам сделки по конвертации в них долгов клуба. Сейчас 76,44% акций клуба принадлежат Bluecastle Евгения Гинера, остальное — российскому юрлицу «АВО-Капитал», также подконтрольному Bluecastle. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Планы на зиму: «Спартак»
  • Вчера в 20:35
    •
  • Прогноз
  • «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»
  • 1.60
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервут ли «волки» победную серию «Ливерпуля»?
  • «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Каким будет старт «Атлетико» в Кубке Испании?
  • «Культураль Леонеса» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Матч между СКА и «Барысом» будет зрелищным
  • СКА — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Микель Артета Футбол Характер «Арсенала». Артета уже превосходит ЭмериВ лондонском дерби «канониры» сыграли вничью с «Челси» Вчера в 16:420
  • 08:58
    • ВЭБ начал переговоры о продаже ЦСКА
  • 08:45
    • «Денвер» переиграл «Хьюстон», «Лейкерс» одолел «Нью-Йорк»
  • 08:24
    • Кокляев намерен продолжить выступать в боксе
    «Коламбус» — «Виннипег» Хоккей НХЛ. «Коламбус» увеличил победную серию, «Детройт» — проигрышнуюОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 23 января 07:530
  • Экспресс дня

  • Забьет ли «Вулвз» «Ливерпулю»?
  • 3.07
    •
  • 09:20
    • Крауч: Этот состав «МЮ» является худшим за последние 30 лет
  • 08:11
    • Блинкова проиграла Дияс на АО-2020
  • 07:19
    • Векич и Мугуруса вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии
    Дмитрий Алиев Прочие ЧЕ по фигурному катанию. Российские дуэты заняли весь пьедестал, Алиев второй у мужчин-одиночниковПодробности первого дня чемпионата Европы по фигурному катанию 00:460
  • 00:23
    • «Тоттенхэм» одержал победу над «Норвичем»
  • 23:09
    • Дубль Гризманна вывел «Барселону» в 1/8 финала Кубка Испании
  • 22:28
    • ВАДА приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.75
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч СКА — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Мирандес — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Транмир — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Культураль Леонеса — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.07
  • Экспресс дня 23 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Айнтрахт — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Послезавтра в 17:30
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие