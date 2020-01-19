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    Президент «Наполи» разочаровался в Гаттузо

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    Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис разочаровался в главном тренере команды Дженнаро Гаттузо, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо

    Накануне неаполитанцы уступили «Фиорентине» (0:2) в 20-м туре чемпионата Италии. Это поражение стало четвертым в пяти последних матчах под руководством Гаттузо.

    Де Лаурентис был настолько зол, что был готов вернуть Карло Анчелотти, но это сделать невозможно, поскольку итальянский специалист уже подписал контракт с «Эвертоном».

    Отмечается, что президент «Наполи» жалеет о том, что в прошлом году отправил в отставку Анчелотти.

    На данный момент «Наполи» занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 24 очка за 20 матчей. 0

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