Президент «Наполи» разочаровался в Гаттузо

Президент «Наполи»разочаровался в главном тренере команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Накануне неаполитанцы уступили «Фиорентине» (0:2) в 20-м туре чемпионата Италии. Это поражение стало четвертым в пяти последних матчах под руководством Гаттузо.

Де Лаурентис был настолько зол, что был готов вернуть Карло Анчелотти, но это сделать невозможно, поскольку итальянский специалист уже подписал контракт с «Эвертоном».

Отмечается, что президент «Наполи» жалеет о том, что в прошлом году отправил в отставку Анчелотти.

На данный момент «Наполи» занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 24 очка за 20 матчей. 0