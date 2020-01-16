«Тамбову» запретили регистрировать новичков

Российский футбольный союз наложил на «Тамбов» запрет на регистрацию новичков, сообщает официальный сайт организации.

«Волки» наказаны из-за долгов перед бывшим главным тренером команды Александром Григоряном.

«Тамбов» обязан выплатить своему бывшему тренеру задолженность по соглашению о расторжении договора, проценты за задержку выплаты задолженности и подтвержденные расходы на представителя тренера.

Также «Тамбов» должен выплатить задолженности своим бывшим футболистам Константину Гарбузе, Андрею Мурнину и Денису Вавилину.

Запрет на регистрацию новичков может быть снят в случае исполнения обязательств перед всеми вышеперечисленными лицами. 0