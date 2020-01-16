«Тамбову» запретили регистрировать новичков

Александр Григорян
globallookpress.com
«Волки» наказаны из-за долгов перед бывшим главным тренером команды Александром Григоряном.
«Тамбов» обязан выплатить своему бывшему тренеру задолженность по соглашению о расторжении договора, проценты за задержку выплаты задолженности и подтвержденные расходы на представителя тренера.
Также «Тамбов» должен выплатить задолженности своим бывшим футболистам Константину Гарбузе, Андрею Мурнину и Денису Вавилину.
Запрет на регистрацию новичков может быть снят в случае исполнения обязательств перед всеми вышеперечисленными лицами. 0