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    «Тамбову» запретили регистрировать новичков

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    Российский футбольный союз наложил на «Тамбов» запрет на регистрацию новичков, сообщает официальный сайт организации.

    Александр Григорян
    Александр Григорян

    «Волки» наказаны из-за долгов перед бывшим главным тренером команды Александром Григоряном.

    «Тамбов» обязан выплатить своему бывшему тренеру задолженность по соглашению о расторжении договора, проценты за задержку выплаты задолженности и подтвержденные расходы на представителя тренера.

    Также «Тамбов» должен выплатить задолженности своим бывшим футболистам Константину Гарбузе, Андрею Мурнину и Денису Вавилину.

    Запрет на регистрацию новичков может быть снят в случае исполнения обязательств перед всеми вышеперечисленными лицами. 0

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