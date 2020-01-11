«Лестер» — «Саутгемптон»: счет матча 1:2, обзор голов

В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги «Лестер»на своем поле потерпел поражение от— 1:2.

«Лисы» вышли вперед на 14-й минуте, когда Деннис Прат в касание замкнул прострел от Джейми Варди.

Гости отыгрались спустя всего пять минут. Стюарт Армстронг нанес удар с пределов штрафной площади, мяч попал в спину Джеймса Мэддисона и оказался в сетке.

Решающий мяч «святые» забили на 81-й минуте. Че Адамс запустил Дэнни Ингза в прорыв и тот сумел пробить точно в цель, переиграв Каспера Шмейхеля.

АПЛ. 22-й тур «Лестер» — «Саутгемптон» — 1:2 (1:1) Голы: 1:0 — 14 Прат, 1:1 — 19 Армстронг, 1:2 — 81 Ингз«Лестер»: Шмейхель, Сеюнджю, Эванс, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Чоудури, Прат (Тилеманс, 77), Барнс (Ихеаначо, 58), Мэддисон, Перес (Грэй, 67), Варди«Саутгемптон»: Маккарти, Стивенс, Соареш, Беднарек, Бертран, Редмонд (Ромеу, 90), Хейбьерг, Армстронг (Дженепо, 78), Уорд-Проуз, Ингз, Лонг (Адамс, 78)Предупреждения: Армстронг (16), Хейбьерг (72), Ингз (81)

В турнирной таблице АПЛ «Лестер» занимает второе место (45 очков), а «Саутгемптон» — 12-е (28 очков). 0