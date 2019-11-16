Россия — Бельгия: составы, коэффициенты, онлайн

Гильерме
РФС
Россия: Гильерме — Фернандес, Семенов, Джикия, Петров — Ионов, Оздоев, Зобнин, Жирков — Ал. Миранчук, Дзюба.
Запасные: Шунин, Джанаев, Чистяков, Караваев, Беляев, Ахметов, Кузяев, Бакаев, Кудряшов, Фомин, Комличенко, Ерохин.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Фермален, Боята, Кастань, Витсель, де Брейне, Т.Азар, Э.Азар, Мертенс, Лукаку.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение Бельгии. Коэффициент на ее победу — 2.20, на ничью — 3.90, тогда как на успех России — 3.80.
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