Россия — Бельгия: составы, коэффициенты, онлайн

Сборная России назвала состав на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Бельгии.

Россия: Гильерме — Фернандес, Семенов, Джикия, Петров — Ионов, Оздоев, Зобнин, Жирков — Ал. Миранчук, Дзюба.

Запасные: Шунин, Джанаев, Чистяков, Караваев, Беляев, Ахметов, Кузяев, Бакаев, Кудряшов, Фомин, Комличенко, Ерохин.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Фермален, Боята, Кастань, Витсель, де Брейне, Т.Азар, Э.Азар, Мертенс, Лукаку.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение Бельгии. Коэффициент на ее победу — 2.20, на ничью — 3.90, тогда как на успех России — 3.80.

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