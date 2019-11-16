Россия — Бельгия. Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч квалификации Евро-2020 16 ноября 2019 года

В субботу, 16 октября, сборная России на своем поле примет команду Бельгии в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года. Встреча группы I, которая пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена», начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на Россия — Бельгия.

Россия

Отбор к Евро-2020 россияне начали в марте с выезда в Брюссель, где были обыграны командой Бельгии — 1:3. Затем сборная России разгромила на выезде Казахстан (4:0).

В июне российская команда на своем поле разгромила сборную Сан-Марино (9:0) и не без труда обыграла команду Кипра (1:0).

В сентябре подопечные Черчесова одержали волевую выездную победу над Шотландией (2:1) и дома одолели Казахстан (1:0). Единственный мяч на последних минутах забил Марио Фернадес.

Все прогнозы на Евро-2020

В октябре сборная России на своем поле разгромила Шотландию (4:0), забив все 4 мяча после перерыва, и оформила выход на Евро-2020, разгромив в Никосии киприотов (0:5).

В группе I сборная России после 8 матчей идет на втором месте с 21 очками и разницей мячей 27-4. Девять мячей в отборе забил Артем Дзюба.

Бельгия

Квалификация на Евро-2020 началась для «красных дьяволов» с уверенной домашней победы над сборной России (3:1) и скромной гостевой победы над Кипром (0:2).

В июне бельгийская команда с одинаковым счетом одолела в Брюсселе Казахстан (3:0) и Шотландию (3:0).

В сентябре коллектив Роберто Мартинеса разгромил на выезде с одинаковым счетом 4:0 сначала команду Сан-Марино, а затем и Шотландию.

В октябре бельгийцы дома разнесли команду Сан-Марино (9:0), а в последнем матче, уже выйдя на Евро-2020, обыграли на выезде Казахстан (2:0).

В группе I сборная Бельгии после 8 матчей идет на первом месте с 24 очками и разницей мячей 30-1. Шесть мячей в отборе забил Ромелу Лукаку.

Календарь и таблица Евро-2020

Бельгия дважды играла в России товарищеские матчи, победив в 2010 году со счетом 2:0 и сыграв вничью 3:3 в 2017. Также команды встречались на групповом этапа ЧМ-2014 — Бельгия победила 1:0.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа сборной России — 3.80, победа сборной Бельгии — 1.95, ничья — 3.75.

Бельгия ни разу не проиграла России и ни разу не проиграла в отборочном турнире, пропустив только один мяч, от россиян. Прогнозируем, что не проиграют «красные дьяволы» и теперь, но россияне могут отличиться голом на своем поле.

Обе команды не уходили с поля в этом отборочном турнире без забитых мячей. Интересны варианты «обе забьют» за 1,70 и «Бельгия выиграет один из таймов» за 1,50. 0