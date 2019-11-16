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    В Санкт-Петербурге соперники сыграют ярко

    Россия — Бельгия. Прогноз (к. 1.81) и ставки на тоталы в матче отбора Евро-2020 16 ноября 2019 года

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    Прогноз на Россия — Бельгия
    Артем Дзюба
    В девятом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная России 16 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге сыграет с Бельгией. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на Россия — Бельгия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа I 16 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.80
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.95
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    Россия

    За 8 туров квалификации эта сборная сумела набрать 21 балл. С разницей голов 27:4 команда занимает второе место в Группе I, отставая от Бельгии на 1 балл.

    Единственный матч Россия проиграла бельгийцам в первом туре. Тогда в Брюсселе гости потерпели поражение (3:1), после чего подопечные Станислава Черчесова только побеждали.

    Россия разгромила Казахстан (0:4), а чуть позже покуражилась в игре против скромного коллектива Сан-Марино (9:0). А в 4 туре отборочного цикла гол Ионова принес 3 очка в поединке с Кипром (1:0).

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    Затем россияне одолели Шотландию (1:2) и Казахстан (1:0). 10 октября подопечные Черчесова вновь взяли верх над шотландцами (4:0), а спустя несколько дней они разгромили Кипр (0:5).

    Бельгия

    В своих восьми поединках отборочного цикла бельгийцы заработали максимальное количество очков. С 24 баллами они являются безоговорочными лидерами своей группы.

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    • В матчах, прошедших в марте, «красные дьяволы» победили Россию (1:3) и Кипр (0:2), после чего летом в Брюсселе хозяева легко разобрались с Казахстаном (3:0) и Шотландией (3:0).

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    • В 5 туре квалификационного раунда Бельгия без проблем переиграла Сан-Марино (0:4), а спустя несколько дней взяла верх над шотландцами (0:4).

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    10 октября подопечные Роберто Мартинеса разнесли Сан-Марино (9:0), а в 8 туре отборочной кампании они победили Казахстан (0:2).

    Прогноз

    Победа России в 9 туре квалификации оценивается коэффициентом 3,80, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,75, а на победу Бельгии — 1,97.

    Оба коллектива уже обеспечили себе путевки на Евро, поэтому в очном противостоянии команды могут играть раскрепощенно. Наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,81. 0

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    Россия — Бельгия. Прогноз (к. 1.81) и ставки на тоталы в матче отбора Евро-2020 16 ноября 2019 года. Прогноз на Россия — Бельгия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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