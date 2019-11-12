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    Ракитич не сыграет со Словакией

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    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич получил травму в расположении сборной Хорватии.

    Иван Ракитич
    Иван Ракитич

    Хавбек повредил ахиллово сухожилие на одной из тренировок национальной команды перед матчем отборочного турнира Евро-2020 со Словакией. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование для уточнения диагноза.

    «Я огорчен, что не смогу помочь команде, но я уверен, что они добьются успеха», — приводит слова Ракитича AS.

    Матч отбора к Евро-2020 между Хорватией и Словакией состоится 16 ноября в 22:45 по московскому времени. Хорватам необходима как минимум ничья, чтобы выйти в финальную часть. 0

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