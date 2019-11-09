«Норвич» — «Уотфорд»: счет матча 0:2, обзор голов

«Уотфорд» борется за выживание
globallookpress.com
Встреча прошла в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Первый мяч забил нападающий «Уотфорда» Жерар Деулофеу на 2-й минуте. В начале второго тайма форвард Андре Грэй увеличил преимущество гостей с передачи Деулофеу.
На 65-й минуте с поля за две желтые карточки был удален защитник «шершней» Кристиан Кабазель.
Для «Уотфорда» эта победа стала первой в чемпионате Англии в нынешнем сезоне.
«Уотфорд», набрав 8 очков, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ, «Норвич Сити» (7) — 20-е.
АПЛ. 12-й тур
«Норвич» — «Уотфорд» 0:2 (0:1)
Голы: Деулофеу, 2 (0:1); Грей, 52 (0:2)«Норвич»: Крул; Маклин; Эронз; Эрнандес О.; Годфри; Льюис Дж. (Вранчич, 81); Тетти; Трибулл; Буэндия (Кантуэлл, 62); Штайперманн (Дрмич Й., 62); Пукки«Уотфорд»: Фостер Б.; Доусон К.; Янмаат; Кэткарт; Олебас (Масина, 89); Кабаселе К. (до 65); Деулофеу (Мариаппа, 70); Хьюз У.; Перейра Р. (Грей, 31); Капу; Дукуре АПредупреждения: Вранчич, 87 — Кабаселе К., 49, 65; Хьюз У., 69; Масина, 94Удаление: Кабаселе К., 65 (второе предупреждение)