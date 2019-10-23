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    Тухель: Мбаппе знает, что я терпеть не могу играть без него

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    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал победу над «Брюгге» (5:0) и рассказал, почему оставил Килиана Мбаппе в запасе.

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    «Испытываю смешанные чувства. До второго гола проблем у нас хватало. Соперник активно прессинговал, а мы слишком прижимались назад.

    Мбаппе знает, что я терпеть не могу играть без него. У него была травма, после которой он сыграл всего 15 минут против "Ниццы".

    Сейчас первый раз, когда после игры у него не отозвалась боль в мышце. То есть было только два варианта: или он выходит и играет 60 минут, или появляется на замену и играет до конца.

    Это не означает, что он кому-то должен доказывать свое мастерство. Я не глупец!», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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