Божович: Соболев остается штатным пенальтистом

Миодраг Божович
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Дубль оформил Александр Соболев, который также не реализовал пенальти.
«Было важно не пропустить быстрый ответный. Мы думали, что важно не пропустить первые 20-30 минут и выдержать давление.
Забили со стандарта, после этого была пара опасных моментов, во втором тайме контролировали ход матча
Соболев штатный пенальтист. Ситуация не меняется. Он забивает и приносит нам удовольствие своими голами. Пускай продолжает бить пенальти», — приводит слова слова тренера «Спорт-Экспресс». 0