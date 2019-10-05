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    Божович: Соболев остается штатным пенальтистом

    Крылья Советов Сочи РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился впечатлениями от победы над «Сочи» в 12-м туре РПЛ.

    Миодраг Божович
    Миодраг Божович

    Дубль оформил Александр Соболев, который также не реализовал пенальти.

    «Было важно не пропустить быстрый ответный. Мы думали, что важно не пропустить первые 20-30 минут и выдержать давление.

    Забили со стандарта, после этого была пара опасных моментов, во втором тайме контролировали ход матча

    Соболев штатный пенальтист. Ситуация не меняется. Он забивает и приносит нам удовольствие своими голами. Пускай продолжает бить пенальти», — приводит слова слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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