Рамос намерен провести 200 матчей за сборную Испании

Защитник «Реала» и сборной Испаниипрокомментировал повторение рекордапо числу матчей в составе национальной команды.

«Рекорды существуют для того, чтобы их бить. Надеюсь, что смогу достичь большего и травмы не помешают мне.

У меня все хорошо, и я с нетерпением жду вызова в национальную команду. Моя цель — достичь 200 игр за сборную.

Никогда не заглядываешь так далеко, в футболе все может случиться. Из года в год я получаю удовольствие от игры. Сначала я мечтал попасть в сборную, потом стал чемпионом вместе с командой.

Сейчас некоторые хотят, чтобы меня не приглашали в команду, но у меня впереди много лет в футболе. Я сохраняю амбиции и энтузиазм и могу внести большой вклад», — цитирует Рамоса Mundo Deportivo. 0