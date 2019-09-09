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    Рамос намерен провести 200 матчей за сборную Испании

    Сборная Испании Футбол Испании Реал Мадрид
    Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал повторение рекорда Икера Касильяса по числу матчей в составе национальной команды.

    Серхио Рамос
    Серхио Рамос

    «Рекорды существуют для того, чтобы их бить. Надеюсь, что смогу достичь большего и травмы не помешают мне.

    У меня все хорошо, и я с нетерпением жду вызова в национальную команду. Моя цель — достичь 200 игр за сборную.

    Никогда не заглядываешь так далеко, в футболе все может случиться. Из года в год я получаю удовольствие от игры. Сначала я мечтал попасть в сборную, потом стал чемпионом вместе с командой.

    Сейчас некоторые хотят, чтобы меня не приглашали в команду, но у меня впереди много лет в футболе. Я сохраняю амбиции и энтузиазм и могу внести большой вклад», — цитирует Рамоса Mundo Deportivo. 0

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