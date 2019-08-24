«Шальке» — «Бавария»: счет матча 0:3, обзор голов

Мюнхенскаяразгромила гельзенкирхенский(3:0) в гостевом матче 2-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей оформил хет-трик польский нападающий Роберт Левандовский.

На 20-й минуте поляк реализовал пенальти, назначенный за фол против Комана в чужой штрафной.

На 50-й минуте Левандовский исполнил удар со штрафного с 25 метров до ворот, мяч обогнул стенку и залетел в дальний угол створа.

А на 75-й минуте Толиссо отпасовал на правый край атаки, Коман протащил мяч и своей передачей нашёл у штрафной Левандовского, который чуть продвинулся вперёд и неотразимо пробил в цель.

«Бавария» набрала 4 очка после двух матчей и занимает четвертую строчку турнирной таблицы бундеслиги, «Шальке», в активе которого 1 очко, на 12-й строчке. 0