«Брага» — «Брондбю»: счет матча 3:1, обзор голов

одержала победу надв домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча, которая прошла в Португалии, завершилась со счетом 3:1.

Жоау Палинья вывел хозяев вперед на 19-й минуте. За четыре минуты до конца первого тайма Андре Орта упрочил преимущество португальцев.

На 67-й минуте отличился Паулинью, на что датчане ответили точным ударом Петера Бьюра за пять минут до конца основного времени.

В Дании «Брага» выиграла со счетом 4:2, поэтому вышла в следующий раунд. За выход в групповой этап она поспорит со «Спартаком».

В другом матче «Виктория» на своем поле обыграла «Антверпен», но не смогла выйти в раунд плей-офф.

Основное время завершилось со счетом 1:0 в пользу команды из Пльзени. Гол забил Михал Крменчик. Игра перешла в овертайм, где команды обменялись голами, притом бельгийцы отличились усилиями Дьемерси Мбокани на 113-й минуте, играя в меньшинстве.

«Антверпен» в раунде плей-офф встретится с АЗ из Алкмара. 0