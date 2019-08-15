«Спартак» — «Тун»: счет матча 2:1, обзор голов

Московскийодержал домашнюю победу над швейцарским(2:1) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

Счет в матче на 7-й минуте открыли гости. Швейцарцы организовали атаку левым флангом, последовал прострел в штрафную, мяч отскочил к Гларнеру, который пробил в дальний верхний угол.

Отыгрались красно-белые только на 52-й минуте. Зобнин убежал по правому флангу и навесил в штрафную «Туна», Шюррле спокойно принял и пробил по воротам. Февр выронил мяч из рук, а Понсе добил с нескольких метров.

Календарь и таблица Лиги Европы

А на 58-й минуте Мирзов подхватил мяч, смело пошёл на трёх соперников и отдал во вратарскую «Туна», а Шюррле без помех поразил пустые ворота.

Первый матч завершился победой «Спартака» со счетом 3:2 и по сумме двух матчей красно-белые вышли в следующий раунд турнира, где сыграют с победителем противостояния «Брага» — «Брондбю» (первый матч — 4:2). Игры пройдут 22 и 29 августа.