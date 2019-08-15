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    «Спартак» обыграл «Тун» и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы

    «Спартак» — «Тун»: счет матча 2:1, обзор голов

    Лига Европы Спартак Футбол России Календарь Лиги Европы
    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над швейцарским «Туном» (2:1) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 7-й минуте открыли гости. Швейцарцы организовали атаку левым флангом, последовал прострел в штрафную, мяч отскочил к Гларнеру, который пробил в дальний верхний угол.

    Отыгрались красно-белые только на 52-й минуте. Зобнин убежал по правому флангу и навесил в штрафную «Туна», Шюррле спокойно принял и пробил по воротам. Февр выронил мяч из рук, а Понсе добил с нескольких метров.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    А на 58-й минуте Мирзов подхватил мяч, смело пошёл на трёх соперников и отдал во вратарскую «Туна», а Шюррле без помех поразил пустые ворота.

    Первый матч завершился победой «Спартака» со счетом 3:2 и по сумме двух матчей красно-белые вышли в следующий раунд турнира, где сыграют с победителем противостояния «Брага» — «Брондбю» (первый матч — 4:2). Игры пройдут 22 и 29 августа.

    Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Ответный матч
    «Спартак» (Россия) — «Тун» (Швейцария) — 2:1 (0:1)
    Голы: Гларнер, 7 (0:1). Понсе, 52 (1:1). Шюррле, 58 (2:1)«Спартак» (Россия): Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Бакаев (Мелкадзе, 76), Зобнин, Гулиев, Шюррле (Ананидзе, 88), Мирзов (Мельгарехо, 70), Понсе«Тун»: Февр, Гларнер, Хавенар, Суттер (Саланович, 79), Йосс (Мюнси, 71), Каблан, Стиллхарт, Фаткич (Гелми, 63), Хефти, Кастроман, РаппПредупреждения: Гулиев, 48. Хавенар, 62. Каблан, 89
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