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    «Олимпиакос» и ЛАСК вышли в раунд плей-офф Лиги чемпионов

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    Греческий «Олимпиакос» на своем поле победил турецкий «Истанбул Башакшекир» (2:0) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

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    Счет в матче на 35-й минуте открыл португальский защитник хозяев Рубен Семеду, а на 78-й минуте французский хавбек Матьё Вальбуэна реализовал пенальти, установив окончательный счет.

    «Олимпиакос», победивший в первом матче со счетом 1:0, вышел в раунд плей-офф турнира и может стать соперником «Краснодара» в случае успеха российского коллектива в противостоянии с «Порту».

    Лига чемпионов . 3-й отборочный раунд. Ответный матч
    «Олимпиакос» (Греция) — «Истанбул Башакшехир» (Турция) — 2:0 (0:0)
    Голы: Семеду, 55 (1:0). Вальбуэна, 78 — с пенальти (2:0)«Олимпиакос»: Жозе Са, Эльабделлауи, Цимикас, Семеду, Мериа, Вальбуэна (Камара, 82), Бухалакис, Гильерме (Кутрис, 89), Герреро, Поденсе (Ранджелович, 68), Масурас«Истанбул Башакшехир»: Гюнок, Клиши, Жуниор Кайсара, Аттама (Ба, 59), Понк, Виейра, Вишча, Окечукву, Робинью (Арда Туран, 46), Элиа, Кривелли (Гульбраннсен, 75)Предупреждения: Окечукву, 36. Семеду, 59. Клиши, 62. Эльабделлауи, 71

    В параллельном матче австрийский ЛАСК одержал домашнюю победу над швейцарским «Базелем» со счетом 3:1.

    В составе победителей отличились Томас Гойгингер (89) и Марко Рагуц (90+4), еще один гол в свои ворота забил защитник гостей Рауль Петретта на 59-й минуте.

    Единственный гол «Базеля» на 80-й минуте записал на свой счет Кемаль Адеми.

    В первом матче ЛАСК победил со счетом 2:1. В заключительной стадии отборочного турнира австрийский клуб сыграет с «Брюгге».

    Лига чемпионов . 3-й отборочный раунд. Ответный матч
    ЛАСК(Австрия) — «Базель» (Швейцария) — 3:1 (0:0)
    Голы: Ранфтль, 59 (1:0). Адеми, 80 (1:1). Гойгингер, 89 (2:1). Рагуж, 90+4 (3:1)ЛАСК: Шлагер, Погатец, Траунер, Визингер, Ранфтль, Холланд, Михорль, Реннер, Тетте (Фризер, 76), Клаусс (Рагуж, 87), Гойгингер (Т.Забитцер, 90+4)«Базель»: Омлин, Баланта (Пулулу, 86), Видмер, Джюмарт, Петретта, Альдерете, Штокер, Фрай, Дзуффи (Буа, 55), Окафор (Кампо, 64), АдемиПредупреждения: Ранфтль, 52. Штокер, 64
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