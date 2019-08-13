«Олимпиакос» и ЛАСК вышли в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Греческийна своем поле победил турецкий(2:0) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Счет в матче на 35-й минуте открыл португальский защитник хозяев Рубен Семеду, а на 78-й минуте французский хавбек Матьё Вальбуэна реализовал пенальти, установив окончательный счет.

«Олимпиакос», победивший в первом матче со счетом 1:0, вышел в раунд плей-офф турнира и может стать соперником «Краснодара» в случае успеха российского коллектива в противостоянии с «Порту».

Лига чемпионов . 3-й отборочный раунд. Ответный матч «Олимпиакос» (Греция) — «Истанбул Башакшехир» (Турция) — 2:0 (0:0) Голы: Семеду, 55 (1:0). Вальбуэна, 78 — с пенальти (2:0)«Олимпиакос»: Жозе Са, Эльабделлауи, Цимикас, Семеду, Мериа, Вальбуэна (Камара, 82), Бухалакис, Гильерме (Кутрис, 89), Герреро, Поденсе (Ранджелович, 68), Масурас«Истанбул Башакшехир»: Гюнок, Клиши, Жуниор Кайсара, Аттама (Ба, 59), Понк, Виейра, Вишча, Окечукву, Робинью (Арда Туран, 46), Элиа, Кривелли (Гульбраннсен, 75)Предупреждения: Окечукву, 36. Семеду, 59. Клиши, 62. Эльабделлауи, 71

В параллельном матче австрийский ЛАСК одержал домашнюю победу над швейцарским «Базелем» со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Томас Гойгингер (89) и Марко Рагуц (90+4), еще один гол в свои ворота забил защитник гостей Рауль Петретта на 59-й минуте.

Единственный гол «Базеля» на 80-й минуте записал на свой счет Кемаль Адеми.

В первом матче ЛАСК победил со счетом 2:1. В заключительной стадии отборочного турнира австрийский клуб сыграет с «Брюгге».