«Текстильщик» — «Енисей»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча
ФК «Енисей»
Единственный мяч на пятой компенсированной минуте поединка провел форвард гостей Артем Делькин.
В следующем туре 13 июля «Текстильщик» сыграет в Волгограде с «Ротором», а «Енисей» в Москве сразится с «Чертаново».
Напомним, что по итогам прошлого сезона «Текстильщик» выиграл первенство ПФЛ в зоне «Запад» и поднялся в ФНЛ. «Енисей» вылетел из РПЛ, заняв последнее, 16-е место.
Чемпионат России. ФНЛ. 1-й тур
«Текстильщик» (Иваново) — «Енисей» (Красноярск) — 0:1
Гол: Делькин, 90+4 (0:1)