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    «Текстильщик» дома проиграл «Енисею» на старте ФНЛ-2019/20

    «Текстильщик» — «Енисей»: счет матча 0:1, обзор гола

    ФНЛ Футбол России Енисей Календарь ФНЛ
    Ивановский «Текстильщик» на своей арене проиграл со счетом 0:1 красноярскому «Енисею» в рамках первого тура ФНЛ сезона-2019/20.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч на пятой компенсированной минуте поединка провел форвард гостей Артем Делькин.

    В следующем туре 13 июля «Текстильщик» сыграет в Волгограде с «Ротором», а «Енисей» в Москве сразится с «Чертаново».

    Напомним, что по итогам прошлого сезона «Текстильщик» выиграл первенство ПФЛ в зоне «Запад» и поднялся в ФНЛ. «Енисей» вылетел из РПЛ, заняв последнее, 16-е место.

    Чемпионат России. ФНЛ. 1-й тур
    «Текстильщик» (Иваново) — «Енисей» (Красноярск) — 0:1
    Гол: Делькин, 90+4 (0:1)
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