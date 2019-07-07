«Текстильщик» — «Енисей»: счет матча 0:1, обзор гола

Ивановскийна своей арене проиграл со счетом 0:1 красноярскомув рамках первого тура ФНЛ сезона-2019/20.

Единственный мяч на пятой компенсированной минуте поединка провел форвард гостей Артем Делькин.

В следующем туре 13 июля «Текстильщик» сыграет в Волгограде с «Ротором», а «Енисей» в Москве сразится с «Чертаново».

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Текстильщик» выиграл первенство ПФЛ в зоне «Запад» и поднялся в ФНЛ. «Енисей» вылетел из РПЛ, заняв последнее, 16-е место.