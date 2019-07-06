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    Бразилия — Перу: где и когда смотреть онлайн матча Копа Америка

    Кубок Америки-2019 Латинская Америка Сборная Бразилии Сборная Перу Календарь Кубка Америки-2019
    В финальном поединке Копа Америка встретятся сборные Бразилии и Перу. Команды проведут поединок в Рио-де-Жанейро, а местом встречи станет арена «Маракана». Там в 23:00 главный арбитр матча даст стартовый свисток.

    Дани Алвес
    Дани Алвес

    После 12-летнего перерыва сборная Бразилии может вернуть себе титул чемпиона. Если бразильцам удастся выиграть, это будет 9 трофей selecao. Отдельно стоит выделить тот факт, что «желто-зеленые» ни разу не пропускали в рамках нынешнего розыгрыша Копа Америка. Так что у хозяев турнира есть возможность не только выиграть трофей, но и завершить соревнование без единого пропущенного гола.

    Сборную Перу вряд ли кто-то собирался увидеть в финале. Тем не менее подопечные Гареки добились цели, оставив позади таких соперников как Уругвай и Чили. Последнего оппонента «инки» обыграли со счетом 0:3. Так что считать «бело-красных» слабой командой, наверное, не стоит.

    Все прогнозы на Кубок Америки-2019

    Букмекеры предлагают 1.30 и 14.5 на победу команд в основное время, а также 1.11 и 7.30 на победу коллективов с учетом серии пенальти.

    На сайте LiveSport.Ru было опубликовано несколько прогнозов на матч Бразилия — Перу. Коэффициенты выбранных исходов составляют 1.99, 2.00 и 1.62.

    Ознакомиться со статистикой и составами команд можно будет на сайте LiveCup.Run. Прямую трансляцию поединка покажут по Матч ТВ и Матч Футбол. 0

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