Бразилия — Перу. Прогноз (к. 2.00) на тоталы в финале Кубка Америки по футболу 7 июля 2019 года

В воскресенье, 7 июля, сборная Бразилии сыграет с командой Перу в финальном матче Кубка Америки. Встреча, которая пройдет в Рио-де-Жанйеро на стадионе «Маракана», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на Бразилия — Перу.

Бразилия

Сборная Бразилии успешно выступила на групповом этапе домашнего Кубка Америки, выиграв группу A.

«Селесао» обыграла Боливию (3:0) и Перу (5:0), а также разошлась миром с Венесуэлой (0:0), и набранных семи очков с лихвой хватило для выхода в плей-офф.

В четвертьфинале подопечные Тите заставили болельщиков немного понервничать, когда лишь в серии пенальти дожали Парагвай (0:0, 4:3 — по пенальти), хотя с 58-й минуты играли в большинстве.

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В полуфинале бразильцы без особых трудностей разобрались с Аргентиной (2:0) и вплотную приблизились к завоеванию трофея.

Перу

А вот сборная Перу на групповом этапе Кубка Америки была близка к провалу, ведь заняла лишь третье место в турнирной таблице группы A.

Сначала «инки» разошлись миром с Венесуэлой (0:0), затем обыграли Боливию (3:1), а в заключительном туре крупно проиграли Бразилии (0:5), но все же оказались в плей-офф.

В четвертьфинале «красно-белые» преподнесли первый сюрприз, когда по пенальти одолели Уругвай (0:0, 5:4 — по пенальти).

После этого перуанцы умудрились разгромить Чили (3:0) в полуфинале, хотя именно «красная команда» считалась фаворитом на выход в финал.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам турнира: победа сборной Бразилии — 1.32, победа сборной Перу — 13.50, ничья — 5.20.

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Вспоминая результат встречи этих команд на групповом этапе, можно ожидать результативной игры от «селесао», однако, как нам кажется, «инки» учтут прошлые ошибки и сыграют надежнее.

Конечно, поддавать сомнению класс бразильцев не стоит, но давайте не забывать, что в первом матче с перуанцами им повезло забить два быстрых гола, после чего добить соперника не составило труда.

Повторится ли тот сценарий? Сказать сложно, но забить хотя бы два мяча в основное время хозяева должны. Наш прогноз — «индивидуальный тотал сборной Бразилии больше 2» за 2.00.

А вот от Перу мы голов не ждем, ведь Бразилия на Кубке Америки пока не пропустила ни одного гола. Алиссон вряд ли планирует прерывать выдающуюся серию, поэтому сделает все возможное, чтобы вновь сохранить ворота на замке. Еще один вариант — «сборная Перу не забьет» за 1.62. 0