Бразилия — Перу. Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч Копа Америка 7 июля 2019 года

В рамках финала Копа Америка состоится поединок между сборными Бразилии и Перу. Матч будет проходить в Рио-де-Жанейро, на легендарном стадионе «Маракана», который вмещает в себя 79 тысяч зрителей. Начало в 23:00 по московскому времени. Прогноз на Бразилия — Перу.

Бразилия

На этом Кубке Америки сборная Бразилии заткнула рот всем критикам. Команда сумела оправдать себя после неудачи в 2016 году. Теперь же «избранные» и вовсе являются главными претендентами на титул.

Выйдя с группы с первой строчки, подопечные Тите попали на Парагвай, у которого удалось выиграть лишь в серии пенальти. Ну и, к сожалению, «классико» между бразильцами и аргентинцами состоялось в полуфинале, а не в финале. «Желто-зеленые» сумели переиграть «бело-голубых», использовав тот минимум, который у них был.

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В матче с Аргентиной команда Тите нанесла всего 3 удара в створ ворот соперника. Этого оказалось достаточно для того, чтобы продолжить борьбу за золото, выиграв 2:0. Ну и примечательно, что в этой встрече хозяева турнира не переиграли соперника в контроле мяча.

Не помогут своей команде Виллиан, Ришарлисон, Фелипе Луис и Фернандиньо. Все 4 футболиста имеют проблемы со здоровьем.

Перу

С самого начала, наверное, мало кто мог предположить, что сборная Перу окажется в финале. Хотя эта команда уже однажды заходила далеко. В 2011 году «инки» добыли бронзу турнира.

Сборную Чили перуанцы переиграли неожиданно. Удивления вполне закономерно, учитывая, что «красные» больше владели мячом и создали в два раза больше моментов. 7 сейвов совершил вратарь Перу. «Бело-красные» в свою очередь нанесли лишь 3 точных удара, которые и стали роковыми для пока что действующих чемпионов.

В четвертьфинале новые претенденты на золото обыграли Уругвай, доведя дело до серии пенальти. В общем, подопечные Гареки провели выдающийся раунд плей-офф и даже если они не смогут выиграть в финале, упрекнуть их будет не в чем.

Фарфан пропустил два предыдущих поединка. Скорее всего, что ему придется пропустить и финал из-за проблем с коленом.

Прогноз

В 3 туре группового этапа Бразилия уверенно разгромила Перу со счетом 0:5. То, что selecao будут доминировать и в этот раз, нет никаких сомнений. Бразильцы продолжат играть в своем стиле, нагнетая обстановку впереди, тем самым отводя игру от своих ворот.

Наверное, что для сборной Перу лучшими друзьями в предстоящем матче будут контратаки и стандартные положения. Хотя даже контратаки «желто-зеленые» умело пресекают еще на половине поля соперника.

1.31 и 13.0 дают на победу команд в основное время. Ничья оценивается коэффициентом 5.10. На проход предложили коэффы 1.12 и 6.90.

Бразилия если и забивала, то делала это не один раз. Мы полагаем, что домашние трибуны сделают свое. В связи с этим прогнозируем исход «фора 1 (-1.5)», коэффициент которого составляет 1.99. 0