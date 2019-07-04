Гончаренко: У ЦСКА есть резерв, который нужно использовать

Главный тренерподвел итоги турнира Кубок Париматч Премьер. В заключительной игре розыгрыша «армейцы» уступили «Ростову» со счетом 1:2.

«Матч с "Ростовом" был чем-то похож на все предыдущие: пропускаем гол и пытаемся исправить эту ситуацию, отдаем очень много сил, у нас это не получается. Сейчас ситуация такая, что мы уже достаточно давно не одерживали побед, нам есть над чем подумать.

Структура игры та же: моментами неплохо атакуем, находим возможность обострять в отдельных эпизодах у ворот соперника. Допускаем ошибки в обороне, но это естественно — футбол базируется на ошибках. Если никто не будет ошибаться, то матчи будут заканчиваться со счетом 0:0.

У нас есть резерв, который мы должны использовать. Это касается и нашего состава — есть Марио, Влашич, Сигурдссон, который тоже пропустил почти весь предсезонный турнир. Кроме того, мы должны использовать внутренний резерв каждого футболиста, потому что у нас их немного. Задача — вытащить максимум из каждого по отдельности», — цитирует Гончаренко клубная пресс-служба.

Напомним, на турнире Кубок Париматч Премьер московские «армейцы» проиграли все три матча. 0