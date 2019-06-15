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    Уругвай — Эквадор: где и когда смотреть онлайн матча Кубка Америки

    Кубок Америки-2019 Латинская Америка Сборная Уругвая Сборная Эквадора Календарь Кубка Америки-2019
    Свой первый поединок на Кубке Америки 2019 года сыграют сборные Уругвая и Эквадора. Участники группы С выйдут на поле «Минейран», расположенного в Белу-Оризонти. Прямая трансляция этой встречи начнется в 1:00 по московскому времени.

    Эдинсон Кавани
    Эдинсон Кавани

    К этому турниру сборная Уругвая подходит в боевом составе. Если посмотреть на имена, указанные в заявке, то можно смело определить «чарруа» в список главных претендентов на титул. Кроме состава также стоит отметить тренерский гений Оскара Табареса, под руководством которого уругвайцы показывают дисциплину и волю к победе.

    У сборной Эквадора был сменен тренер. После неудачного выступления на ЧМ-2018 в России Хорхе Селико заменил Эрнан Гомес. Так что для этого менеджера Копа Америка 2019 станет первым серьезным турниром в текущем сезоне. Гомес уже встречался с Табаресом, но проиграл его тактическому гению. Теперь у эквадорского тренера появился шанс на реванш.

    Все прогнозы на Кубок Америки-2019

    Букмекеры следующим образом оценивают шансы команд на победу: 1.80 на Уругвай и 5.35 на победу Эквадора.

    Что касается прогнозов, то на сайте LiveSport.Ru появилось несколько прогнозов на матч Уругвай — Эквадор. Эксперты предложили вариант с индивидуальным тоталом уругвайского коллектива. Самый высокий коэффициент составляет 2.60.

    Текстовая трансляция, статистика и составы будут предложены на сайте LiveCup.Run. На телеканалах Матч ТВ и Матч Футбол игру можно будет посмотреть в прямом эфире. 0

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