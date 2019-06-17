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    Сможет ли Уругвай победить в первом матче на Кубке Америки?

    Уругвай — Эквадор. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Кубка Америки по футболу 17 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Америки-2019 Прогнозы на Латинская Америка Прогнозы на сборную Уругвая Прогнозы на сборную Эквадора
    Прогноз на Уругвай — Эквадор
    Луис Суарес
    В понедельник, 17 июня, сборная Уругвая сыграет с командой Эквадора в матче первого тура группового этапа Кубка Америки. Встреча группы C, которая пройдет в Белу-Оризонти, начнется в 01:00 по московскому времени. Прогноз на Уругвай — Эквадор.
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    Футбол. Кубок Америки-2019. Группа C 17 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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    Уругвай

    Футбольные эксперты полагают, что сборная Уругвая имеет высокие шансы выиграть Кубок Америки. В списке главных претендентов на триумф она уступает только Бразилии и Аргентине.

    На чемпионате мира 2018 года «небесно-голубые» выступили достойно, дойдя до четвертьфинала, где проиграли Франции (0:2).

    После этого Уругвай оказался в кризисе, ведь последовательно проиграл Южной Корее (1:2), Японии (3:4), Бразилии (0:1) и Франции (0:1) в товарищеских матчах.

    Впрочем, уже в 2019 году подопечные Оскара Табареса вернулись на победный путь, обыграв Узбекистан (3:0), Таиланд (4:0) и Панаму (3:0).

    Все прогнозы на Кубок Америки-2019

    Ведущие игроки сборной Уругвая, включая Луиса Суареса и Эдинсона Кавани, находятся в строю.

    Эквадор

    Сборная Эквадора считается одним из аутсайдеров Кубка Америки. Худшие шансы на успех имеют только команды Японии, Боливии и Катара.

    Как известно, «желтые» не сумели отобраться на чемпионат мира 2018 года, заняв лишь восьмое место в зоне КОНМЕБОЛ.

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    В этом году команда Эрнана Дарио Гомеса провела четыре товарищеских матча, в которых уступила США (0:1) и Мексике (2:3), а также разошлась миром с Гондурасом (0:0) и Венесуэлой (1:1).

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    • Главной звездой сборной Эквадора является вингер «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия. Остальные футболисты преимущественно выступают в латиноамериканских клубах.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество «небесно-голубым»: победа сборной Уругвая — 1.75, победа сборной Эквадора — 5.00, ничья — 3.60.

    Все прогнозы на футбол

    Подопечные Оскара Табареса в последнее время играют успешнее, да и в целом превосходят своего соперника по именам.

    Ждем от уругвайцев хорошей игры на старте турнира, поэтому предлагаем ставить на их чистую победу.

    Также мы бы присмотрелись к ставке «Уругвай победит и не пропустит» за 2.60. «Небесно-голубые» отличаются надежной игрой в обороне, к тому же у Эквадора нет мощной линии атаки. 0

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    Уругвай — Эквадор. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Кубка Америки по футболу 17 июня 2019 года. Прогноз на Уругвай — Эквадор. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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