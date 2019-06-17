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    Подтвердит ли Уругвай статус фаворита?

    Уругвай — Эквадор. Прогноз (к. 2.23) и ставки на тоталы в матче Кубка Америки 17 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Америки-2019 Прогнозы на Латинская Америка Прогнозы на сборную Уругвая Прогнозы на сборную Эквадора
    Прогноз на Уругвай — Эквадор
    Эдинсон Кавани
    17 июня, Кубок Америки, группа C. Сборные Уругвая и Эквадора будут выяснять, кто из них больше заслуживает заработать первые 3 очка на турнире. Событие пройдет в Белу-Оризонти. Стартовый свисток прозвучит в 1:00 по Москве. Прогноз на Уругвай — Эквадор.
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    Футбол. Кубок Америки-2019. Группа C 17 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 3.20
  • 2
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    Уругвай

    Уругвай – команда-рекордсмен по количеству выигранных трофеев Копа Америка. На счету сборной 15 побед. Именно поэтому многие эксперты вносят уругвайцев в список трех главных претендентов на титул.

    Нынешний состав выглядит очень мощно. В первую очередь страха сопернику должны добавить Луис Суарес (107 игр) и Эдинсон Кавани (110), имеющие по 56 и 46 результативных ударов. Довольно неплохо смотрится линия обороны, основой которой наверняка станет такая четверка: Годин, Хименес, Касерес и Лаксальт.

    Календарь и таблица Кубка Америки-2019

    В марте «чарруа» сыграли на China Cup, где одержали победу, одолев Узбекистан 0:3 и Таиланд 0:4. В начале июня «небесные олимпийцы» выиграли у Панамы со счетом 3:0.

    Эквадор

    В прошлый раз Эквадор выполнил первоочередную задачу — выйти из группы. Коллектив занял второе место и оказался в четвертьфинале. Там его поджидала команда США. Там эквадорцы уступили 2:1.

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    «Триколоры» не выиграли ни одного поединка из весенне-летней части сезона. 22 марта команда проиграла США 1:0, затем сыграла вничью с Гондурасом (0:0). 2 июня была ничья с Венесуэлой (1:1), а 10 числа «желто-сине-красные» уступили Мексике 3:2.

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    • Таким образом, можно смело заявить, что игровая форма сборной Эквадора находится не на самом высоком уровне.

    Прогноз

    Команды не встречались с 2016 года. Примерно 3 года назад сборные играли в рамках квалификации к чемпионату мира 2018. Уругвайцы одержали победу 2:1. Перед этим Эквадор был сильнее два раза подряд.

    Как бы там ни было, но состав у «небесно-голубых» смотрится страшнее. Чего только стоит атакующая линия. Так что с таким подбором игроков шансов больше у номинальных хозяев. Так же считают и букмекеры: 1.80 на Уругвай и 5.50 на Эквадор.

    Учитывая потенциал уругвайской атаки, можно предположить, что пару раз ворота эквадорцев все же будут вскрыты. Прогноз — ИТ 1 больше 1.5 за 2.23. 0

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    Уругвай — Эквадор. Прогноз (к. 2.23) и ставки на тоталы в матче Кубка Америки 17 июня 2019 года. Прогноз на Уругвай — Эквадор. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.23
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