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    «Динамо» интересуется форвардом «Спортинга»

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    Московское «Динамо» проявляет интерес к форварду лиссабонского «Спортинга» Матеусу Перейре, сообщает «Чемпионат».

    Матеус Перейра
    Матеус Перейра

    Контракт нападающего со «Спортингом» рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 млн евро.

    Прошедший сезон Перейра на правах аренды провёл в «Нюрнберге», сезон-2017/18 футболист провёл в аренде в «Шавише».

    В прошедшем сезоне на клубном уровне бразилец принял участие в 21 матче. На счету 23-летнего нападающего 3 забитых мяча и 2 результативные передачи.

    Перейра является воспитанником «Спортинга». Всего за первую команду лиссабонского клуба он сыграл 27 матчей, отметился 6 результативными ударами и 4 голевыми передачами. 0

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