«Динамо» интересуется форвардом «Спортинга»

Московскоепроявляет интерес к форварду лиссабонского «Спортинга», сообщает «Чемпионат»

Контракт нападающего со «Спортингом» рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 млн евро.

Прошедший сезон Перейра на правах аренды провёл в «Нюрнберге», сезон-2017/18 футболист провёл в аренде в «Шавише».

В прошедшем сезоне на клубном уровне бразилец принял участие в 21 матче. На счету 23-летнего нападающего 3 забитых мяча и 2 результативные передачи.

Перейра является воспитанником «Спортинга». Всего за первую команду лиссабонского клуба он сыграл 27 матчей, отметился 6 результативными ударами и 4 голевыми передачами. 0