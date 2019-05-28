Хави возглавил «Аль-Садд» из Катара

Бывший полузащитники сборнойбыл назначен на пост главного тренера, сообщает пресс-служба катарского клуба.

39-летний испанец начнет выполнять свои обязанности с нового сезона. Соглашение рассчитано до 2020 года.

В сезоне-2018/19 хавбек выиграл с «Аль-Саддом» чемпионат Катара. В мае 2019 года 39-летний испанец объявил о завершении карьеры игрока по окончании сезона и о намерении стать тренером. 20 мая Хави провел свой последний матч за «Аль-Садд».

Хави провел 767 матчей в составе «Барселоны» и 133 за сборную Испании. С каталонским клубом он восемь раз выигрывал чемпионат Испании и четыре раза — Лигу чемпионов. В составе сборной Испании он стал чемпионом мира (2010) и дважды чемпионом Европы (2008, 2012). 0