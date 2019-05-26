«Зенит» — «Енисей»: счет матча — 4:1, обзор голов

Игроки «Зенита»
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Дубль у победителей оформил Себастьян Дриусси, еще по одному голу забили нападающий Сердар Азмун и хавбек Александр Ерохин. Красноярцы отличились усилиями Дмитрия Торбинского.
Напомним, «Зенит» досрочно оформил чемпионство. По итогам турнира питерцы набрали 64 очка, опередив ближайших преследователей на 8 очков.
«Енисей» (20 очков) занял последнее место и покинул РПЛ.
РПЛ. 30-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярск) — 4:1 (1:0)
Голы: Азмун, 26 — с пенальти (1:0). Дриусси, 57 (2:0). Ерохин, 60 (3:0). Дриусси, 71 (4:0). Торбинский, 84 (4:1)«Зенит»: Лунев, Анюков (Маммана, 79), Ракицкий, Жирков, Оздоев, Ерохин, Мак (Смольников, 46), Дзюба, Азмун, Дриусси, А.Заболотный (Нету, 87)«Енисей»: Юрченко (Едапин, 76), Ятченко, Рожков, Гаджибеков, Грицаенко, Сарр, Торбинский, Семакин, Хубулов (Савичев, 65), Комков, Кутьин (Костюков, 82)«Предупреждения»: Кутьин, 25. Ерохин, 50. Хубулов, 65