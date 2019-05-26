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    Аленичев покинул «Енисей»

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    Дмитрий Аленичев объявил об уходе с поста главного тренера «Енисея».

    Дмитрий Аленичев
    Дмитрий Аленичев

    Соответствующее заявление Аленичев сделал после матча 30-го тура РПЛ.

    «Болельщикам искренняя благодарность за то, что поддерживали нашу команду на протяжении всего сезона. Некоторые домашние игры мы провели в Тюмени, и многие болельщики ездили на выезды.

    Поздравлю сейчас команду в раздевалке, скажу им пару слов. Я из команды ухожу, контракт закончился. Хочу поблагодарить ребят и пожелать им успехов. Честно говоря, мысль одна — просто отдохнуть после тяжелейшего сезона», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер», передает «Чемпионат».

    Напомним, «Енисей» вылетел из РПЛ, заняв последнее место. 0

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