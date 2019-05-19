Мбаппе побил рекорд в чемпионате Франции

обыгралсо счетом 4:0 в матче 37-го тура чемпионата Франции.

Нападающий парижан Килиан Мбаппе отметился в матче дублем. Теперь на его счету 32 гола в текущем розыгрыше чемпионата Франции.

Таким образом 20-летний форвард стал первым с сезона-1966/67 французским футболистом, который забил более 31 гола в чемпионате. Нападающий парижан превзошел достижение Эрве Ревелли из «Сент-Этьена».

При этом до бомбардирского рекорда Мбаппе не хватает четырех мячей. Лучшим французским бомбардиром чемпионата Франции с 36 мячами является Филипп Гонде, который в сезоне-1965/66 забил 36 мячей в составе «Нанта».

Мбаппе является лидером гонки бомбардиров чемпионата Франции. За тур до окончания первенства Килиан опережает ближайшего преследователя Николя Пепе из «Лилля» (21 гол) на 11 мячей. 0