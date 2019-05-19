Аленичев: Думаю, это мой последний матч в «Енисее»

Главный тренер «Енисея»прокомментировал результат матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с(2:2).

«Рад, что команда нашла в себе силы отыграться и не хотела уходить с поля с поражением.

Спасибо преданным болельщикам за фантастическую поддержку в сезоне, ребята им ответили тем же.

Последний ли это мой матч в "Енисее"? Думаю, что да», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».

В турнирной таблице чемпионата России «Енисей» занимает предпоследнее, 15-е место с 20 очками в активе. В заключительном туре РПЛ команда сыграет на выезде с «Зенитом».

Аленичев возглавил «Енисей» летом 2017 года. В прошлом году команда под его руководством вышла в Премьер-Лигу. 0