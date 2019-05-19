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    Аленичев: Думаю, это мой последний матч в «Енисее»

    Енисей РПЛ Футбол России Динамо Календарь РПЛ
    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал результат матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:2).

    Дмитрий Аленичев
    Дмитрий Аленичев

    «Рад, что команда нашла в себе силы отыграться и не хотела уходить с поля с поражением.

    Спасибо преданным болельщикам за фантастическую поддержку в сезоне, ребята им ответили тем же.

    Последний ли это мой матч в "Енисее"? Думаю, что да», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».

    В турнирной таблице чемпионата России «Енисей» занимает предпоследнее, 15-е место с 20 очками в активе. В заключительном туре РПЛ команда сыграет на выезде с «Зенитом».

    Аленичев возглавил «Енисей» летом 2017 года. В прошлом году команда под его руководством вышла в Премьер-Лигу. 0

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