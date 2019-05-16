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    Лофтус-Чик пропустит финал Лиги Европы и финальный турнир Лиги наций

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    Полузащитник «Челси» и сборной Англии Рубен Лофтус-Чик получил травму в товарищеском матче против «Нью-Ингленд Революшн».

    Рубен Лофтус-Чик
    Рубен Лофтус-Чик

    Из-за этого он пропустил финал Лиги Европы против «Арсенала», а также финальный турнир Лиги наций, сообщает Evening Standard.

    По информации издания, англичанин получил разрыв ахиллова сухожилия, что делает невозможным его участие в решающих матчах сезона. Официально «Челси» пока не подтвердил эту информацию.

    Главный тренер сборной Англии заявил, что включит игрока в заявку, если позволит его состояние здоровья.

    23-летний Рубен Лофтус-Чик в текущем сезоне провел 40 матчей за «Челси» и забил десять мячей при пяти голевых передачах.

    Финальный матч Лиги Европы «Челси» — «Арсенал» состоится 29 мая в Баку. Финальный турнир Лиги наций пройдет с 5 по 9 июня в Португалии. 0

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