Лофтус-Чик пропустит финал Лиги Европы и финальный турнир Лиги наций

Полузащитники сборной Англииполучил травму в товарищеском матче против

Из-за этого он пропустил финал Лиги Европы против «Арсенала», а также финальный турнир Лиги наций, сообщает Evening Standard.

По информации издания, англичанин получил разрыв ахиллова сухожилия, что делает невозможным его участие в решающих матчах сезона. Официально «Челси» пока не подтвердил эту информацию.

Главный тренер сборной Англии заявил, что включит игрока в заявку, если позволит его состояние здоровья.

23-летний Рубен Лофтус-Чик в текущем сезоне провел 40 матчей за «Челси» и забил десять мячей при пяти голевых передачах.

Финальный матч Лиги Европы «Челси» — «Арсенал» состоится 29 мая в Баку. Финальный турнир Лиги наций пройдет с 5 по 9 июня в Португалии. 0