«Зенит» — ЦСКА: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата России

28 тур чемпионата России предлагает любителям футбола посмотреть на противостояние, которое состоится на «Газпром Арене» в городе Санкт-Петербург. Старт матча в 19:00 мск.

«Зенит» оформил чемпионство в досрочном порядке, поэтому главная задача клуба на сезон уже выполнена. Это не сказывается на игровой форме хозяев. Они не проигрывают в чемпионате с начала этого года. На данный момент серия составляет 10 матчей. Собираются ли «питерцы» продлевать ее, это мы увидим завтра. Поединки с ЦСКА обычно всегда получаются принципиальными.

«Армейцы» рвутся в Лигу чемпионов, и если им удастся победить, то они смогут приблизиться к «Краснодару» на 2 очка. Также победа ЦСКА необходима для того, чтобы сохранить 4 место, поскольку «Спартак» (6 строчка, 43 балла) тоже будет играть в воскресенье. Отставая от «красно-синих» на 2 пункта «спартаковцы» являются настоящей угрозой для гостей. Наверняка «кони» хотели сразу оказаться в ЛЕ, если они все же туда попадут, и не проходить квалификацию.

Все прогнозы на РПЛ

Перед этой игрой обе команды выступают в роли равных соперников и коэффициенты на победу не сильно различаются — 2.61 и 2.80 соответственно.

Тем, кто интересуется беттингом, специалисты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА с коэффициентом 1.80.

Топ-игру чемпионата России покажут по каналам Матч! Премьер и Матч ТВ. Собственную онлайн-трансляцию проведет ресурс LiveCup.Run. 0