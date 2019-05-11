ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бенедикт ХеведесРПЛ. Ничья «Ростова» и «Динамо», «Локомотив» разгромил «Рубин», «Енисей» вылетел в ФНЛ
  • 22:52
    • «Монако» проиграл «Ниму» и приблизился к зоне вылета
  • 21:59
    • Бертенс выиграла турнир в Мадриде, одолев Халеп
  • 21:35
    • «Лацио» на выезде обыграл «Кальяри»
  • 20:24
    • Джокович ждет Надаля в финале турнира в Мадриде
  • 20:04
    • Гол Неймара помог ПСЖ победить «Анже»
    Все новости спорта

    «Зенит» — ЦСКА: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата России

    РПЛ Футбол России Зенит ЦСКА Календарь РПЛ
    28 тур чемпионата России предлагает любителям футбола посмотреть на противостояние «Зенита» и ЦСКА, которое состоится на «Газпром Арене» в городе Санкт-Петербург. Старт матча в 19:00 мск.

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун

    «Зенит» оформил чемпионство в досрочном порядке, поэтому главная задача клуба на сезон уже выполнена. Это не сказывается на игровой форме хозяев. Они не проигрывают в чемпионате с начала этого года. На данный момент серия составляет 10 матчей. Собираются ли «питерцы» продлевать ее, это мы увидим завтра. Поединки с ЦСКА обычно всегда получаются принципиальными.

    «Армейцы» рвутся в Лигу чемпионов, и если им удастся победить, то они смогут приблизиться к «Краснодару» на 2 очка. Также победа ЦСКА необходима для того, чтобы сохранить 4 место, поскольку «Спартак» (6 строчка, 43 балла) тоже будет играть в воскресенье. Отставая от «красно-синих» на 2 пункта «спартаковцы» являются настоящей угрозой для гостей. Наверняка «кони» хотели сразу оказаться в ЛЕ, если они все же туда попадут, и не проходить квалификацию.

    Все прогнозы на РПЛ

    Перед этой игрой обе команды выступают в роли равных соперников и коэффициенты на победу не сильно различаются — 2.61 и 2.80 соответственно.

    Тем, кто интересуется беттингом, специалисты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА с коэффициентом 1.80.

    Топ-игру чемпионата России покажут по каналам Матч! Премьер и Матч ТВ. Собственную онлайн-трансляцию проведет ресурс LiveCup.Run. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 30 апреля — 6 мая
  • 06/05/2019 в 18:58
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Уфа»
  • 1.73
  • Завтра в 16:30
    •
    До 10 000 ₽ новым клиентам Регистрация
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сан-Хосе» должен стартовать победой в серии с «Сент-Луисом»
  • «Сан-Хосе» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Россия одержит разгромную победу над Австрией
  • Россия — Австрия. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • От США и Франции можно ждать результативную игру
  • США — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фред Футбол 10 футболистов, которые провалились в АПЛ в этом сезонеФред, Насри и другие игроки, которые пришли в АПЛ и не оправдали ожиданий 15:300
  • 18:03
    • Боттас выиграл квалификацию Гран-при Испании
  • 17:32
    • «Сочи» и «Тамбов» вышли в РПЛ
  • 15:59
    • «Енисей» разгромно проиграл «Краснодару» и вылетел в ФНЛ
    Лукас Моура Футбол Кто зажигал, а кто провалился? Лучшие и худшие игроки полуфиналов ЛЧЧетыре лучших и четыре худших игрока безумной полуфинальной стадии главного клубного турнира Европы Вчера в 16:490
  • Экспресс дня

  • Станет ли «Бавария» сегодня чемпионом?
  • 3.48
    •
  • 23:15
    • Плаза: Не выбрасываем белый флаг в противостоянии с ЦСКА
  • 23:12
    • «Атлетико» — «Севилья»: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Испании
  • 22:48
    • «Зенит» — ЦСКА: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата России
    Трент Александер-Арнольд Футбол Завершилась самая безумная неделя в истории ЛЧ. Кто же выиграет финал?«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» поборются за престижнейший трофей Вчера в 15:340
  • 18:13
    • «Аталанта» обыграла «Дженоа»
  • 13:53
    • Официально: Эррера покинет «МЮ» после окончания сезона
  • 22:44
    • Рахимов: Нужно было сохранять концентрацию и доигрывать все эпизоды
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие