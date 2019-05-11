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    Мартынович: «Краснодару» в оставшихся трех матчах нужно показать 100% результат

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    Защитник «Краснодара» Александр Мартынович поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Енисеем» в рамках 28-го тура РПЛ.

    Александр Мартынович
    Александр Мартынович

    «Нам сейчас нет никакой разницы — аутсайдер или лидер нам противостоит. Наша задача — в оставшихся трёх матчах показать стопроцентый результат. У нас нет права на ошибку», — приводит слова Мартыновича пресс-служба «быков».

    Матч «Енисей» — «Краснодар» пройдет сегодня, 11 мая, в Красноярске на стадионе «Центральный». Начало игры — в 14:00 по мск.

    «Краснодар» с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Енисей» (19 баллов) — на последнем, 16-м месте. 0

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