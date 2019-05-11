Мартынович: «Краснодару» в оставшихся трех матчах нужно показать 100% результат

Защитникподелился ожиданиями от предстоящего матча св рамках 28-го тура РПЛ.

«Нам сейчас нет никакой разницы — аутсайдер или лидер нам противостоит. Наша задача — в оставшихся трёх матчах показать стопроцентый результат. У нас нет права на ошибку», — приводит слова Мартыновича пресс-служба «быков».

Матч «Енисей» — «Краснодар» пройдет сегодня, 11 мая, в Красноярске на стадионе «Центральный». Начало игры — в 14:00 по мск.

«Краснодар» с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Енисей» (19 баллов) — на последнем, 16-м месте. 0