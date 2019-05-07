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    «Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов

    «Ливерпуль» — «Барселона»: счет матча 4:0, обзор голов

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    В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» на своем поле разгромил «Барселону» со счетом 4:0 и вышел в финал турнира.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт уже на 7-й минуте. Мане после длинной диагональной передачи отпасовал у штрафной каталонцев на Хендерсона и тот сумел нанести удар в окружении нескольких соперников, Тер Штеген парировал мяч перед собой и первым на добивание успел Дивок Ориги.

    На 54-й минуте Александер-Арнольд подключился к атаке «Ливерпуля» по правому флангу, здорово сыграл на перехвате после неудачного паса Альбы и прострелил в центр штрафной каталонцев, где набежавший Вейналдум ударом в касание пробил Тер Штегена.

    Спустя четыре минуты Шакири навесил с левого фланга атаки в центр штрафной «Барселоны», где Джорджиньо Вейналдум ударом головой отправил мяч точно в угол ворот Тер Штегена.

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    А на 79-й минуте «Ливерпуль» получил право на угловой, неожиданно для всех Александер-Арнольд прострелил с правого фланга в центр чужой штрафной, где оставшийся без присмотра Ориги ударом в касание отправил мяч мимо Тер Штегена в дальний верхний угол ворот.

    Первый матч завершился домашней победой каталонцев со счетом 3:0. По сумме двух матчей (4:3) в финал вышел «Ливерпуль».

    Победитель 1 июня в финале сыграет с «Тоттенхэмом» или «Аяксом».

    Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч
    «Ливерпуль» (Англия) — «Барселона» (Испания) — 4:0 (1:0)
    Голы: Ориги, 7 (1:0). Вайналдум, 54 (2:0). Вайналдум, 56 (3:0). Ориги, 79 (4:0)«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон (Вайналдум, 46), Фабинью, Хендерсон, Милнер, Шачири (Старридж, 90), Мане, Ориги (Гомес, 85)«Барселона»: тер Штеген, Сержи Роберто, Лангле, Пике, Жорди Альба, Видаль (Артур, 75), Бускетс, Ракитич (Ф.Малком, 80), Месси, Суарес, Коутинью (Семеду, 60)Предупреждения: Фабинью, 11. Бускетс, 45+1. Ракитич, 53. Матип, 66. Семеду, 75
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