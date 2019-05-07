«Ливерпуль» — «Барселона»: счет матча 4:0, обзор голов

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионовна своем поле разгромилсо счетом 4:0 и вышел в финал турнира.

Счет в матче был открыт уже на 7-й минуте. Мане после длинной диагональной передачи отпасовал у штрафной каталонцев на Хендерсона и тот сумел нанести удар в окружении нескольких соперников, Тер Штеген парировал мяч перед собой и первым на добивание успел Дивок Ориги.

На 54-й минуте Александер-Арнольд подключился к атаке «Ливерпуля» по правому флангу, здорово сыграл на перехвате после неудачного паса Альбы и прострелил в центр штрафной каталонцев, где набежавший Вейналдум ударом в касание пробил Тер Штегена.

Спустя четыре минуты Шакири навесил с левого фланга атаки в центр штрафной «Барселоны», где Джорджиньо Вейналдум ударом головой отправил мяч точно в угол ворот Тер Штегена.

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А на 79-й минуте «Ливерпуль» получил право на угловой, неожиданно для всех Александер-Арнольд прострелил с правого фланга в центр чужой штрафной, где оставшийся без присмотра Ориги ударом в касание отправил мяч мимо Тер Штегена в дальний верхний угол ворот.

Первый матч завершился домашней победой каталонцев со счетом 3:0. По сумме двух матчей (4:3) в финал вышел «Ливерпуль».

Победитель 1 июня в финале сыграет с «Тоттенхэмом» или «Аяксом».