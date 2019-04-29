Неймару грозит дисквалификация на пять матчей

Федерация футбола Франции рассмотрит поведение нападающего «Пари Сен-Жермен»после финального матча Кубка страны с «Ренном» (2:2, 5:6 — по пенальти), сообщает Foot Mercato.

Бразильскому футболисту грозит наказание за удар болельщика по лицу. Когда парижане поднимались на трибуну за серебряными медалями, фанат выкрикивал оскорбления в адрес игроков. Неймар не смог этого стерпеть.

Форварду грозит дисквалификация на пять матчей. Дело будет открыто, если старший судья включил инцидент в свой отчет.

Если же официальный представитель не включил момент с конфликтом между болельщиком и Неймаром, то Федерация футбола Франции может расследовать конфликт через Комитет по этике. 0