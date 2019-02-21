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    Аленичева беспокоит отсутствие поражений в контрольных матчах

    Енисей РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итоги зимних сборов, которые команда провела в Турции.

    Дмитрий Аленичев
    Дмитрий Аленичев
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    «Сборы прошли очень плодотворно. На мой взгляд, функциональная работа, которая была необходима ребятам, тоже прошла хорошо. Провели пять контрольных игр. Также очень важно для меня, как для тренера, что эти сборы прошли без серьезных травм. Уже видно то сочетание игроков и схема, которые будут использоваться в первой игре против "Ростова".

    Меня беспокоит, что "Енисей" провел все контрольные игры без поражений. У футболистов появляется самоуспокоенность. Но это уже моя задача — следить за эти, а также донести до ребят, что в РПЛ будет очень сложно. Легких игр не будет. Хотя на сборах такие были, — сказал Аленичев в интервью клубной пресс-службе.

    "Учитывая положение 'Енисея' в турнирной таблице — ситуация тяжелая. Считаю, что не все потеряно. Приобретения добавят нам скорости, мощи. Мне хотелось бы, чтобы в каждой игре мы набирали очки. Если мы будем набирать очки, то сможем поправить турнирную ситуацию. Это банальные вещи. Я верю в своих ребят, верю, что они сотворят чудо

    Отметим, что первую игру после зимней паузы 'Енисей' проведет 3 марта — в рамках 18-го тура РПЛ команда сыграет против 'Ростова'.

    После первой части сезона 'Енисей' набрал 10 очков и замыкает таблицу РПЛ. 0

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