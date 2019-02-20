Тедеско: Шансы у «Шальке» есть, хотя мы далеко не фавориты

Главный тренер «Шальке»высказал мнение о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с

Доменико Тедеско uefa.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

«Естественно, шансы у нас есть, хотя мы далеко не фавориты. Но мы вышли из группы, так что в плей-офф сыграем заслуженно.

"Манчестер Сити" — невероятно сильный клуб. Нам надо показать свой лучший футбол, и мы должны это сделать — для себя и своих болельщиков.

"Манчестер Сити" действует очень организованно. Каждый футболист знает, что делают остальные.

Но если хорошо подготовиться и выполнить свой план на игру, то вполне можно создать манкунианцам проблемы. Каждую команду можно наказать за ошибки.

Ничто не сравнится с матчем плей-офф Лиги чемпионов против одной из лучших команд мира.

Мы очень много работали, чтобы заслужить право сыграть в таком матче. С нетерпением ждем его начала и отдадим борьбе все силы», — приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.

Матч «Шальке» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 20 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени. 0