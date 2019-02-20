Лопеш: Мы знали, как не уступать «Барсе» и не пропустить гол

Вратарь «Лиона»поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с(0:0).

«Мы были бы рады забить гол, но это было тяжело, особенно во втором тайме. "Барселона" — выдающаяся команда. Мы знали, что будем под давлением.

Но мы сражались изо всех сил и смогли не пропустить, ведь это было бы большим ударом перед ответным матчем.

Сделана только половина дела. Это будет большой матч [в Барселоне]. У них много талантливых игроков. Мы знали, как не уступать и не пропустить гол. Это было важно», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

«Лион» проиграл лишь четыре из последних 26 матчей во всех турнирах. 0