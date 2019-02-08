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    ФИФА наложит на «Кардифф» санкции в случае отказа заплатить за трансфер Салы

    Кардифф Сити Англия. Премьер-лига Футбол Англии Нант Футбол Франции Лига 1 Календарь АПЛ
    ФИФА может подвергнуть санкциям «Кардифф Сити» в том случае, если валлийский клуб не начнет выплачивать «Нанту» деньги за трансфер погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салы.

    Эмилиано Сала
    Эмилиано Сала
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    ФИФА наложит санкции, если «Кардифф» не внесет первый взнос в размере 5 миллионов фунтов до конца следующей недели.

    Напомним, Сала стал самым дорогим трансфером в истории «Кардиффа» — переход игрока из «Нанта» обошелся клубу в 20 миллионов евро.

    Ранее в «Кардиффе» сообщили, что не будут выплачивать деньги, пока не будут известны результаты расследования в деле о гибели 28-летнего футболиста.

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