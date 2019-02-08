ФИФА наложит на «Кардифф» санкции в случае отказа заплатить за трансфер Салы

ФИФА может подвергнуть санкциямв том случае, если валлийский клуб не начнет выплачиватьденьги за трансфер погибшего в авиакатастрофе

ФИФА наложит санкции, если «Кардифф» не внесет первый взнос в размере 5 миллионов фунтов до конца следующей недели.

Напомним, Сала стал самым дорогим трансфером в истории «Кардиффа» — переход игрока из «Нанта» обошелся клубу в 20 миллионов евро.

Ранее в «Кардиффе» сообщили, что не будут выплачивать деньги, пока не будут известны результаты расследования в деле о гибели 28-летнего футболиста.

Самолет, на котором Сала летел из Нанта в Кардифф, потерпел крушение 21 января. Тело футболиста было найдено в обломках воздушного судна под водой. Судьба пилота самолета остается неизвестной. 0