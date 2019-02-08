ФИФА наложит на «Кардифф» санкции в случае отказа заплатить за трансфер Салы

Эмилиано Сала
goal.com
ФИФА наложит санкции, если «Кардифф» не внесет первый взнос в размере 5 миллионов фунтов до конца следующей недели.
Напомним, Сала стал самым дорогим трансфером в истории «Кардиффа» — переход игрока из «Нанта» обошелся клубу в 20 миллионов евро.
Ранее в «Кардиффе» сообщили, что не будут выплачивать деньги, пока не будут известны результаты расследования в деле о гибели 28-летнего футболиста.
Самолет, на котором Сала летел из Нанта в Кардифф, потерпел крушение 21 января. Тело футболиста было найдено в обломках воздушного судна под водой. Судьба пилота самолета остается неизвестной. 0