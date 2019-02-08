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    Найдено тело Эмилиано Салы

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    Британские криминалисты подтвердили, что из затонувшего 21 января в Ла-Манше легкомоторного самолета извлечено тело аргентинского футболиста Эмилиано Салы, сообщает BBC.

    Эмилиано Сала
    Эмилиано Сала
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    «Тело доставленное в порт Портленда в четверг, 7 февраля 2019 года, было официально идентифицировано королевским коронером Дорсета, как тело профессионального футболиста Эмилиано Салы», — говорится в сообщении полиции.

    Вместе с 28-летнем футболистом на борту самолета был пилот Дэвид Ибботсон. Его судьба остается неизвестной.

  • Одно тело найдено в обломках самолета Салы
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    • Напомним, 21 января самолет с новичком «Кардифф Сити» Эмильяно Салой пропал из радаров технических служб над Ла-Маншем во время перелета из Франции в Британию.

    Спустя некоторое время, благодаря частной поисковой операции удалось найти останки самолета на дне французско-британского пролива. 0

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