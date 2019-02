Одно тело найдено в обломках самолета Салы

В Ла-Манше продолжают изучать место крушения самолета Piper PA-47 Malibu, на котором летел новичок «Кардиффа», сообщает BBC.

По данным источника, подводная съемка позволила обнаружить в обломках самолета одно тело.

Отмечается, что поисковики будут действовать в соответствии с пожеланиями семей Салы и пилота Дэвида Айбботсона.

Самолет был найден накануне, спустя несколько часов после начала частных поисков.

Напомним, 21 января аргентинский форвард и пилот вылетели из Нанта в Кардифф на борту легкого самолета, который пропал с радаров в районе Нормандских островов.

Update: AAIB investigation into the loss of light aircraft N264DB https://t.co/nlUR7G0fyZ pic.twitter.com/88z6YjOBgP