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    • Одно тело найдено в обломках самолета Салы
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    Одно тело найдено в обломках самолета Салы

    Между тем Происшествия Кардифф Сити Футбол Англии Нант Футбол Франции
    В Ла-Манше продолжают изучать место крушения самолета Piper PA-47 Malibu, на котором летел новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала, сообщает BBC.

    Эмилиано Сала
    Эмилиано Сала
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    По данным источника, подводная съемка позволила обнаружить в обломках самолета одно тело.

    Отмечается, что поисковики будут действовать в соответствии с пожеланиями семей Салы и пилота Дэвида Айбботсона.

    Самолет был найден накануне, спустя несколько часов после начала частных поисков.

  • Спасатели нашли пропавший самолет Салы
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    • Напомним, 21 января аргентинский форвард и пилот вылетели из Нанта в Кардифф на борту легкого самолета, который пропал с радаров в районе Нормандских островов.

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