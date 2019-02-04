Спасатели нашли пропавший самолет Салы

Эмилиано Сала
edition.cnn.com
Родственники футболиста и пилота поставлены в известность. О том, найдены ли тела, не сообщается.
Напомним, что 21 января Сала попрощался с бывшими партнерами по «Нанту» и вылетел на частном самолете в Уэльс, где должен был присоединиться к «Кардиффу», однако воздушное судно, на котором он совершал перелет, пропало с радаров.
24 января полиция прекратила активные поиски самолета в связи с невысокими шансами найти людей живыми. Дальнейшими поисками занималась семья футболиста в частном порядке. 0