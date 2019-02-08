«Нант» выведет из обращения номер Салы

Президентзаявил, что хочет вывести из обращения футболку с девятым номером, под которым играл аргентинский нападающий

«У меня нет слов, это трагедия. Я опустошен. Эмилиано оставил свой след в истории нашего клуба, поэтому, как и многие болельщики, я хочу увековечить его память и вывести из обращения девятый номер», — цитирует слова Киты официальный сайт «Нанта».

Напомним, Сала погиб вследствие крушения самолета над Ла-Маншем, когда летел в Кардифф после трансфера из «Нанта».

Ранее в обломках затонувшего самолета было найдено тело Салы. Судьба пилота, который управлял воздушным судном, остается неизвестной.

Добавим, что матчи 24-го тура Лиги 1 начнутся с минуты аплодисментов в память о Сале. 0