«Енисей» сыграл вничью с «Сочи»

«Енисей» — «Сочи»
«Енисей»
Результативный поединок завершился со счетом 3:3.
В составе представителя РПЛ голами отметились нападающий Александр Кутьин, а также полузащитники Михаил Комков и Константин Савичев.
Для красноярцев этот матч был заключительным на втором сборе.
Товарищеские матчи. Клубы
«Енисей» — «Сочи» — 3:3 (1:1)
Голы: Савичев, 26 (1:0). Барсов, 41 (1:1). Обольский, 58 (1:2). Комков, 65 — с пенальти (2:2). Горбунов, 77 (2:3). Кутьин, 86 (3:3)«Енисей»: Филиппов, Занев (Тихий, 63), Гаджибеков (Захаров, 46), Кичин (Ганус, 63), Ятченко (Хубулов, 46), Данченко (Ятченко, 63), Огуде, Семакин (Комолов, 46), Савичев (Комков, 63), Торбинский (Кутьин, 46), Соболев (Саркисов, 46)