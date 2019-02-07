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    «Енисей» сыграл вничью с «Сочи»

    Енисей Футбол России РПЛ Сочи ФНЛ Календарь РФПЛ
    «Енисей» и «Сочи» провели товарищеский матч на сборе в турецком Белеке.

    «Енисей» — «Сочи»
    «Енисей» — «Сочи»
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    Результативный поединок завершился со счетом 3:3.

    В составе представителя РПЛ голами отметились нападающий Александр Кутьин, а также полузащитники Михаил Комков и Константин Савичев.

    Для красноярцев этот матч был заключительным на втором сборе.

    Товарищеские матчи. Клубы
    «Енисей» — «Сочи» — 3:3 (1:1)
    Голы: Савичев, 26 (1:0). Барсов, 41 (1:1). Обольский, 58 (1:2). Комков, 65 — с пенальти (2:2). Горбунов, 77 (2:3). Кутьин, 86 (3:3)«Енисей»: Филиппов, Занев (Тихий, 63), Гаджибеков (Захаров, 46), Кичин (Ганус, 63), Ятченко (Хубулов, 46), Данченко (Ятченко, 63), Огуде, Семакин (Комолов, 46), Савичев (Комков, 63), Торбинский (Кутьин, 46), Соболев (Саркисов, 46)
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