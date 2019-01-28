«Ростов» объявил о приобретении полузащитника «Брайтона»

«Ростов» на своем официальном сайте объявил о приобретении полузащитника «Брайтона»

22-летний футболист прибыл в расположение российской команды, где продолжит карьеру.

Ранее появилась информация, что за трансфер игрока «желто-синие» заплатят 1,5 миллиона фунтов.

Норман выступал за клуб английской Премьер-лиги с лета 2017 года. Ранее играл за ряд норвежских клубов. В прошлом сезоне был арендован «Мольде», где выступал вместе с Бьорном Сигурдарсоном.

В 18 матчах за норвежский клуб забил один мяч и сделал 4 голевых передачи. Выступал за молодежную сборную Норвегии. 0