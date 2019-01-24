Полиция прекратила активные поиски пропавшего самолета с Салой

Полиция Гернси выступила с официальным заявлением, заявив, что найти следы пропавшего с радаров самолета с аргентинским нападающимне удалось.

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Соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter-аккаунте полиции.

При этом отмечается, что активные поиски пропавшего самолета прекращены.

«Несмотря на усиленный поиск в зоне, приблизительная площадь которой составляет 1,7 тысяч милей, мониторинг мобильной связи и изображений со спутника, нам не удалось найти никаких следов самолета, пилота или пассажира.

Мы проанализировали всю информацию, которая была доступна, и приняли непростое решение о прекращении поисковой операции. Шансы на выживание в данный момент являются невероятно низкими. Мои мысли сейчас с семьями пилота и пассажира.

Несмотря на то, что активный поиск был прекращен, дело остается открытым. Мы будем сообщать всем суднам, которые будут оказываться в этой зоне, присматриваться к возможным следам пропавшего самолета», — сообщил один из руководителей поисковой операции Дэвид Баркер.

Напомним, частный самолет с Салой на борту пропал с радаров поздно вечером 21 января, когда нападающий летел из Франции в Уэльс, чтобы присоединиться к «Кардиффу». Кроме футболиста, на борту воздушного судна находился только пилот. 0